Bruscolotti: "Maksimovic messo in discussione? Bisogna capire i rapporti tra il calciatore e la società, mi meraviglierebbe un addio"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Giuseppe Bruscolotti, rilasciando alcune dichiarazioni:

“I difensori del Napoli sul mercato? Si potrebbe cercare un calciatore giovane che possa essere un cambio per il futuro, dall’estero bisogna valutare l’esperienza in vista di una rifondazione: le scelte devono essere oculate e ben fatte, perchè si ripercuotono sul rendimento della squadra. Una buona difesa ha sempre garantito un certo risultato, un uomo d’esperienza bisogna prenderlo ma dall’altra parte un giovane potrebbe inserirsi subito e diventare una certezza per il futuro. Maksimovic messo in discussione? Bisogna capire i rapporti tra il calciatore e la società , se c’è stata qualche scelta non gradita oppure problemi sul rinnovo contrattuale. Ci sono fattori da valutare, il serbo quest’anno ha dato ampie garanzie e ha giocato bene: mi meraviglierebbe un addio, anche se nel calcio di oggi da un momento all’altro accade di tutto. Thiago Silva? Uno abituato a certi ingaggi, quando si muove, poi si fa forte nelle richieste economiche: il Napoli certi profili non li ha mai trattati”