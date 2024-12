Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha detto la sua in merito a Giacomo Raspadori durante l'ultima puntata di Tifosi Napoletani, programma condotto da Gennaro Montuori:

“Lo sappiamo bene, quando c’è gente che non gioca mai dice sempre qualche parolina nello spogliatoio. Ma Raspadori l’avete visto? E’ l’ombra di se stesso, ha perso un sacco di palle in mezzo al campo contro la Lazio. Raspadori rima se ne va e meglio è, è gente che non ti dà niente”.