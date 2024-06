Bruscolotti: "Lukaku? Uno come lui trascinerebbe tutti, gli darei pure la fascia di capitano"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Giuseppe Bruscolotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mi fa molto piacere ritrovare al Napoli una figura importantissima come Gabriele Oriali, lo spogliatoio ha bisogno di una figura di riferimento e lui è una bravissima persona. Di Lorenzo? Non vorrei fare opere di convincimento, se uno vuole andare via va via. Se lo dice allora basta, il ciclo è chiuso e non insisterei. Lukaku? E come fa a non piacermi, uno come lui in attacco trascinerebbe tutti i compagni: io gli darei pure la fascia di capitano”