Bruscolotti: "Lozano ha bisogno di giocare di più, ha doti importanti! Vogliamo paragonarlo a Politano?"

Ultime notizie calcio Napoli – Beppe Bruscolotti, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Lozano aveva già fatto vedere queste doti che ora si stanno vedendo certamente di più grazie alla fiducia dell’allenatore. Ha bisogno di maggiore spazio e di giocare di più. Vogliamo paragonare Lozano a Politano? Che dà Politano alla squadra?”