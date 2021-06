Bruscolotti: "L'Italia può vincere Euro 2020: se lo spirito resta questo..."

Napoli Calcio - Giuseppe Bruscolotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Io ai Mondiali? Se avessi giocato in un altro club probabilmente si sarei andato, però si deve dimostrare sul campo. Ero pronto per andare poi all'ultimo sono stato tagliato. Italia campione? Se la squadra mantiene lo spirito, allora non manca niente per vincere. Ce la giocheremo ma il cammino è ancora lungo".