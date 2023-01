Bruscolotti: "Juventus? Vediamo il Napoli come l’affronterà, servirà fare attenzione a due cose"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli? Abbiamo dimenticato che la squadra ha fatto una preparazione, Spalletti ha caricato per avere un finale di campionato alla grande: il Napoli ha ripreso a correre dopo pochi giorni dalla sconfitta con l’Inter, forse non aveva smaltito del tutto il lavoro. Così come giocò male la squadra, al netto dell’avversario, ieri gli azzurri hanno ripreso lì dove li avevamo lasciati con l’Udinese. Juventus? Vediamo il Napoli come l’affronterà , servirà fare attenzione al contropiede e alle ripartenze dei bianconeri, hanno giocatori che possono fare male. In questi giorni però il Napoli alleggerirà la fatica che ha nelle gambe, sarà più sciolto e se ha entusiasmato i napoletani fino alla sosta, ora con la vittoria di ieri potrebbe aver ripreso”