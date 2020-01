Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Bruscolotti, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli sta assumendo una sua fisionomia e l'arrivo di Demme e Lobotka aiuterà in tal senso. Bisogna vedere quale sarà la scelta del tecnico, se li farà giocare entrambi oppure se ci sarà un inserimento graduale".