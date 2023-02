Bruscolotti: "Il Napoli è diventato quasi una macchina perfetta, può divertire anche in Champions"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli si diverte e divertono i tifosi e gli spettatori, è una squadra che sta facendo vedere cose straordinarie, sa gestire i momenti della partita.

Kim? È un difensore sempre presente, di rado ha delle disattenzioni. Kvaratskhelia invece ormai viaggia a livelli altissimi e ha tanta sicurezza, è uno che sa giocare dappertutto: ieri ha spaziato anche per vie centrali. Il Napoli è diventato quasi una macchina perfetta, ieri ho visto di nuovo un grande Anguissa dopo un periodo di appannamento.

Confronti col mio Napoli non se ne possono fare, i tempi sono cambiati: noi avevamo un fenomeno, però i paragoni non vanno fatti ma serve vivere il presente. Il Napoli di adesso può divertire anche in Champions League”