Bruscolotti: "Il Bernabeu senza pubblico era decisamente strano, potrebbe esserlo anche il Camp Nou. San Paolo? Gli azzurri devono concentrarsi su se stessi"

Ultime calcio Napoli - L'esordio del Napoli in Coppa dei Campioni vide giocare contro il Real Madrid a porte chiuse. Peppe Bruscolotti ricorda benissimo le strane sensazioni di quella partita del 16 settembre 1987 e, a Il Mattino, dichiara: «Il Bernabeu senza pubblico era decisamente strano, quando scendemmo in campo non sembrava una sfida di cartello ma un'amichevole. Quando non ci sono i tifosi ti manca sempre qualcosa d'importante e a risentirne non solo soltanto i giocatori di casa ma anche quelli in trasferta perché l'ambiente esterno ti motiva sempre e può servire a farti scattare qualcosa in più anche quando giochi fuori».

Ci racconta le sensazioni di quella partita a Madrid?

«Disputammo una buona gara nonostante l'ambiente freddo, le motivazioni le hai dentro di te e le tiri fuori, per noi si trattava dell'esordio in Coppa dei Campioni: perdemmo 2-0 ma avemmo un paio di buone occasioni e un gol potevamo anche segnarlo»

Qual è il consiglio agli azzurri per affrontare al meglio le prossime partite a porte chiuse?

«In campionato le motivazioni sono rappresentate dal fatto di essere riusciti a risalire in classifica riconquistando la zona Europa League. La squadra ha ripreso a giocare bene e a vincere: Gattuso saprà tenere tutti sulla corda anche se il Napoli non giocherà in questo fine settimana».

A Barcellona cosa cambierebbe per il Napoli se si giocasse aporte vuote?

«Il Nou Camp vuoto è un'altra cosa rispetto a pieno con 100mila persone. Ma il Napoli dovrà concentrarsi su se stesso e basta, sia che a Barcellona ci saranno i tifosi, sia che si giochi a porte chiuse. Una partita molto difficile ma non impossibile, gli azzurri quest'anno hanno brillato sempre nei grandi appuntamenti».

E sarà vuoto anche il San Paolo contro la Spal: un'altra sensazione decisamente strana.

«Al San Paolo ho sempre giocato con i tifosi, sarà strano vederlo vuoto: per gli azzurri dovrà valere lo stesso ragionamento, il segreto è restare concentrati su se stessi».

