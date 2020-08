Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli. Ecco quanto è stato evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“E’ importante la presenza di Insigne contro il Barcellona, è un punto di riferimento per la squadra. Demme? E’ un giocatore che ricorre spesso al fallo e dovrà stare attento e in certi casi bisognerà temporeggiare. In certe partite le motivazioni vengono da sole, vedremo un bel Napoli, ne sono certo”.