Bruscolotti critico: "Altro che condizione, lo schema non è adatto ai giocatori del Napoli"

Notizie Calcio - Beppe Bruscolotti, ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

"S’è detto che il Napoli non è in condizione. Io, invece, la penso diversamente, credo che l’attuale schema non si addica alle caratteristiche dei giocatori. Coi due mediani viene a mancare la copertura alla difesa. La difesa non si regge sui soli due centrali. In fase di non possesso le marcature vanno a scalare, cosa che non ha funzionato sia a Firenze sia a Torino. Qualcosa bisogna rivedere anche per i due esterni. Comunque, è palese che Koulibaly non sia ancora nella condizione migliore

Lì in mezzo manca un giocatore di spessore, uno di qualità, che sappia coordinare il gioco. Sul primo gol della Juve è mancato proprio il recupero dei centrocampisti".