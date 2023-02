Bruscolotti: "Come Fausto Coppi, Spalletti è un uomo solo al comando: ormai è fatta! Champions? Scrivere una pagina di storia indelebile..."

Giuseppe Bruscolotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Come Fausto Coppi, Spalletti è un uomo solo al comando. Ormai è fatta, intorno a noi nessuno più. Ci sono impegni importantissimi, ma niente va lasciato al caso. Il primo obiettivo è vicino, ma la Champions è importantissima anche per la storia del Napoli. Non dico che possiamo vincere ma arrivare molto avanti è tanta roba. La squadra deve concedersi alla gente, è giusto per la soddisfazione di vincere un campionato: abbracciarsi, scattare foto, sarebbe un modo per ringraziare la città. Quando vincemmo noi, non si trovava più un pezzo di stoffa azzurro...".