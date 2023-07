Beppe Bruscolotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sappiamo il lavoro fatto da Kim lo scorso anno, è stata una piacevolissima sorpresa. Serve qualcuno che abbia esperienza per affrontare anche la Champions League, non sarà facile sostituirlo. Bisogna dare tempo perché la scelta è molto importante e delicata.