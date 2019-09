Bruscolotti: "Batosta grande per il Napoli, aveva recuperato una partita compromessa! Dispiace per Koulibaly..."

Giuseppe Bruscolotti, bandiera del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21 a proposito della sconfitta di ieri contro la Juventus:

"E' una batosta davvero grande perché il Napoli aveva ripreso una gara che ormai compromessa, persa. Dispiace perché Koulibaly è un giocatore rappresentativo per questa squadra. Il Napoli aveva rimediato a Firenze e per me ha rimediato anche con la Juve perché il quarto gol preso lo ritengo davvero un infortunio. Nella ripresa s'è vista una squadra differente, bisogna lavorare su questo perché non sempre si può rimediare".