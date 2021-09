Giuseppe Bruscolotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Vincere con la Juve ti porterebbe a +8, un vantaggio importante ma non determinante alla terza giornata. Ci saranno tante gare nel caso per recuperare".