Bruscolotti a CN24: "Manolas un campione, io però avrei preso Godin. La Juve resta avanti a tutte"

Beppe Bruscolotti è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Inizialmente ci vuole sempre un po' di conoscenza per assemblare al meglio la coppia di difesa, Manolas e Koulibaly però sono due campioni e non ci saranno problemi. Manolas non farà rimpiangere Albiol. A me piaceva molto Godin, l'avrei preso assolutamente. La Juventus resta avanti, ha difensori importanti. Vediamo se arrivano James e Lozano, io spero in un acquisto di un centrocampista centrale".