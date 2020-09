Bruno Longhi: "Tutti i presidenti dovrebbero dire ciò che ha detto De Laurentiis attaccando l'UEFA. Osimhen? Più Lukaku che Higuain"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Longhi, giornalista. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"4-2-3-1 per il Napoli? Se vuoi giocare nella metà campo avversaria devi giocare con difensori che non siano statici e che partecipino alla manovra d'attacco. Oggi non si può giocare con un solo modulo, all'interno di una partita si giocano sei partite. Il modulo si può cambiare anche tre o quattro volte a partita. Il 4-2-3-1 è una buona ipotesi per il Napoli. Campionato falsato? Non lo so, ma sono d'accordo con De Laurentiis quando se la prende con l'UEFA. Andavano rinviate le partite di Nations League per dare la possibilità ai giocatori di potersi preparare e fare le vacanze. Ciò che dice De Laurentiis dovrebbero dirlo tutti i presidenti di Serie A. Osimhen? E' un ragazzo che sta dimostrando di avere personalità, è un grande contropiedista, non è un centravanti statico. Ha molta potenza, quando parte non lo prendi. Somiglia più a Lukaku che ad Higuain, poi dipenderà molto da come giocherà il Napoli, se giocherà di rimessa o palleggerà molto".