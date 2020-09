Bruno Longhi: "Sarà Osimhen il titolare in attacco del Napoli. Koulibaly resta un numero uno"

Napoli - Bruno Longhi, giornalista, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Se Koulibaly restasse il Napoli conserverebbe un numero uno, al di là degli alti e bassi dell’ultima stagione. E’ tra i migliori difensori al mondo, però se non si vende il Napoli non può operare sul mercato. Il periodo è particolare, sono mancati introiti alle società e tutti si trovano nella stessa situazione. Anche Inter, Juve e Roma aspettano di cedere prima di comprare. Però se non si riesce a vendere è probabile che resti tutto bloccato. Osimhen ha dimostrato che sarà lui il titolare del Napoli e riuscirà ad inserirsi rapidamente negli schemi di Gattuso”.