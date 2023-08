Bruno Longhi: "Lindstrom? Mi piace tantissimo, mi ricorda un ex Juventus"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Bruno Longhi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli come Inter e Milan sta facendo ciò che dovrebbe fare viste le gerarchie di classifica, la Juventus ha due volti ed il Verona è la sorpresa di questo inizio di stagione. Adesso però la Roma ha preso il secondo centravanti più forte della Serie A, dopo Osimhen c’è Lukaku.

Lindstrom mi piace tantissimo, mi ricorda Michael Laudrup che giocò alla Juventus. Alla luce di ciò che abbiamo visto in queste prime due partite, il Napoli deve fare attenzione al Milan dato che l’Inter non è quella dello scorso anno senza Dzeko e Lukaku, così come in porta”