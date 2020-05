Bruno Giordano: "Uno scambio Milik-Immobile? Arek mi piace, ma Ciro ti dà più certezze"

Ultime calcio - Per parlare del rebus ripresa del campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Non c'è un segnale chiaro di voglia di ripartire, anche da parte dei giocatori:

"Fino a ieri pensavamo che solo la politica non voleva riprendere, ma oggi scopriamo che ci sono anche alcune società. Incredibile che alcuni giocatori non vogliano andare in ritiro, ci devono andare altrimenti non vengono pagati. Non vedo il problema di andare a fare un ritiro per riprendere a giocare. I calciatori sono molto ricchi e possono permettersi di dire e fare ciò che vogliono. Non fosse stato così, non si sarebbero comportati in questo modo".

Si tirano in ballo in maniera negativa gli interessi economici, che ci sono anche in altre attività:

"I calciatori sono dei simboli. Se sono titubanti, anche il popolo dubita della ripartenza. I calciatori devono essere più decisi, dovrebbero dare speranza".

Arthur, Kean, Fekir, Arthur: chi le piacerebbe vedere il prossimo anno in Serie A?

"Werner e Arthur sono di un altro livello. Arthur può avere una carriera importante, ha tecnica sopraffina e mentalità importante, visto che è al Barcellona. Il tedesco ha già dimostrato che in Europa si districa molto bene. Kean sembrava un crac con la Juve ma ha steccato all'Everton. Ma ci può stare per uno così giovane".

Su chi investirebbe?

"Mi piace molto Dembelé, mentre in Italia direi Castrovilli e Tonali, ma anche Zaniolo".

Cambierebbe Immobile con Milik e conguaglio?

"Il tifoso del Napoli lo farebbe, quello della Lazio no. Milik mi piace, ma Immobile dà più certezze".

Tra Milik e Lozano chi tratterrebbe?

"Lozano è stato preso nell'annata storta del Napoli. Non ha giocato con continuità e forse in un ruolo non suo. Milik, oltre ad essere goleador, sa giocare da seconda punta, gioca per la squadra. Può fare la fortuna di tante squadre, ma non è detto che lo daranno via così facilmente. Leggo anche di un Mertens in partenza".