Bruno Giordano sta con Ancelotti: "Giusto il 4-2-3-1 per sfruttare tutti. Solo questione di forma fisica"

Notizie Calcio - Bruno Giordano, ex Napoli, si è soffermato sugli aspetti tattici del Napoli in un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

"Per capitalizzare al massimo la forza offensiva è giusto insistere sul 4-2-3-1. Il gioco del Napoli può contare su esterni come Insigne, Callejon lo stesso Lozano. Credo che sia il massimo per Milik e Llorente.

Credo che certe disfunzioni siano causate da una forma fisica non ancora sufficiente di Koulibaly e dall’inserimento di Manolas col quale il nazionale senegalese dovrà trovare l’intesa. È solo questione di tempo e il Napoli ritroverà la sua forza dinanzi a Meret.

Ci vorrebbe un centravanti alla Careca, che sappia andare in profondità e che abbia abilità nel dribblare".