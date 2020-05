Bruno Giordano: "Immobile al Napoli? Assolutamente no! Uno come Bruscolotti sarebbe ideale in questa società"

Ultime notizie calcio Napoli - Bruno Giordano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb Radio:

"Immobile al Napoli? Assolutamente no. Due anni fa ci fu qualcosa, ma ormai si stanno invertendo anche le dinamiche. Il Napoli andava spesso in Champions e la Lazio no, quest'anno invece sta avvenendo il contrario. Perché dovrebbe farlo? A meno che De Laurentiis non raddoppi l'ingaggio. Uno Bruscolotti sarebbe ideale, perché conosce l'ambiente. In casa Napoli in effetti si è fatto fatica a creare una 'colonia' di partenopei. Il Bayern e l'Inter invece hanno avuto sempre ex bandiere nel proprio organico, come anche la Juventus. Una grande società è costruita da grandi dirigenti e grandi calciatori".