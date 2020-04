Bruno Giordano a Canale 21: "Avrei voluto chiudere la mia carriera a Napoli. Il mio goal più bello lo feci alla Juve. Su Di Lorenzo e il campionato..."

Bruno Giordano, ex calciatore di Napoli e Lazio, è intervenuto nel corso di Super Sport 21, in diretta su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Tocca salvaguardare la salute, dodici partite si potranno giocare anche nell'arco di cinquanta giorni. I giocatori avranno una voglia matta di concludere la stagione. Di Lorenzo? Tra i migliori del Napoli, ha ricoperto più ruoli, specie quando mancava Koulibaly. Ha sempre fatto grandissime prestazioni, si è guadagnato la nazionale. Poi è giovane e può dare ancora tantissimo a questo Napoli. Un mio rimpianto? Avrei voluto giocare qualche anno in più nel Napoli, invece di andar via nell'88 avrei voluto terminare la mia carriera col Napoli nel 92' e non nell'Ascoli. Mi sarebbe piaciuto contribuire alla vittoria di qualcosa d'importante come la Coppa UEFA. Il mio goal più bello col Napoli? Quello fatto a Torino, vincemmo dopo trent'anni contro la Juve. Facemmo un secondo tempo perfetto, dopo i primi minuti avemmo una reazione da grandissima squadra. Lì si vide tutta la forza tecnico-tattica e morale di quella squadra. Di goal belli ne ho fatti tanti, anche quelli col Toro, con l'Atalanta, ma anche con la Fiorentina su punizione. Ne ricordo un altro bello con la Samp, ma pure a Bari, quando vincemmo 2 a 1".