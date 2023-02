Bruno Gentili: "Il Napoli non si nasconde più, ha accettato il ruolo di grande favorita! In Champions è nella top 3"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Bruno Gentili, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli non si nasconde più, ha accettato il ruolo di grande favorita per la vittoria e Spalletti ha trasmesso alla squadra grande coraggio ed intraprendenza partita dopo partita. Eintracht in Champions League? Il Napoli è leggermente favorito, l’Eintracht è una squadra che si copre e poi ripartire in profondità: ti costringe a giocare sulle fasce laterali, ha quattro giocatori di cui uno fenomenale, Kolo Muani. Turnover col Sassuolo? Un po’ ci potrebbe essere, magari Olivera per Mario Rui e Politano per Lozano. Champions League? La strada da fare è tanta ma per me il Napoli è tra le prime tre favorite”