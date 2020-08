Bruno Carpeggiani: "Di Lorenzo e Lazzari meritano gli Europei. Mercato? Vedremo molti scambi"

Bruno Carpeggiani, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sarà un mercato fatto di scambi perché le società quest’anno hanno ricavato meno soldi. I bilanci son più magri del solito e il mercato sarà scarno. Anche le società importanti penseranno prima a cedere che ad acquistare. Sarà un mercato caldo verso la fine, adesso leggo solo grandi chiacchiere. Quanto condiziona Messi al City sull’affare Koulibaly? Io non sono certo che Messi vada via dal Barcellona. Se proprio accadesse bisognerebbe capire quanto è importante Koulibaly per il City. Quella di Messi al City sarebbe un’operazione che stravolgerebbe il mercato dei Citizens. Di Lorenzo e Lazzari? Spero che entrambi vadano agli Europei, Lazzari lo merita tanto”.