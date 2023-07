Brovarone: "Sostituto Kim? C'è un profilo che secondo me è ideale, ecco quale"

Notizie Calcio Napoli - L'intemediario di mercato, Bernardo Brovarone, è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Marte Sport Live", in onda su Radio Marte:

“Sostituto di Kim? Tutti i profili seguiti dal Napoli hanno un costo elevatissimo: il Napoli non può permettersi ora di abbassare l’asticella. Le Normand è il profilo che mi pare ideale per il Napoli: difensore fortissimo. Scalvini è fisicamente e tatticamente preparatissimo, molto giovane ed estremamente duttile tatticamente. A Napoli potrebbe crescere ulteriormente e con Scalvini non si sbaglia mai. Il club di De Laurentiis ha lavorato benissimo, rifiutando anche grandi proposte per andare avanti con un progetto articolato ma molto chiaro e coerente. De Laurentiis non ha necessità di vendere i prezzi pregiati, ma è chiaro che, di fronte ad offerte irrinunciabili, non potrebbe rifiutare.

L’ascesa dell’Arabia? Sono schegge impazzite: questo non è calcio ma è business senza controllo. Hanno progetti a lunga scadenza, e si buttano sul calcio uccidendone la dignità e facendo razzia con i petrodollari. Se si volesse valorizzare il calcio a quelle latitudini, si dovrebbe partire da chi il calcio lo insegna, prima ancora che dai calciatori. A fronte di questa avanzata folle, ci sono stati anche tanti giocatori che hanno rifiutato proposte multimilionarie pur di continuare a giocare nel calcio europeo. Il calcio europeo non è minacciato da questa avanzata, ma può essere un’opportunità perché dall’Arabia possono arrivare tanti soldi, che l’Europa può a sua volta reinvestire nel calcio”.