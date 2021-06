Brondby, Radosevic: "Ho giocato con Basic, è perfetto per Napoli! Ama le pressioni, non mi ha ancora chiesto della città"

Josip Radosevic ex calciatore del Napoli ed attualmente centrocampista del Brondby è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sono stati due buoni anni al Napoli, non ho giocato tanto ma sono arrivate vittorie. Io e Basic abbiamo giocato insieme un anno a Spalato, è un buon giocatore di gamba ed è una buona persona. Credo che vada bene per Napoli, ancora non mi ha chiamato per sapere notizie sulla città. Può giocare anche a due a centrocampo. Lui è molto utile in fase offensiva, è cresciuto tanto in Ligue 1 anche in fase difensiva, ora è completo. E’ uno che ama le pressioni e a Napoli può esaltarsi”.