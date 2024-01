Brest, il presidente: "Brassier? Può andare via con l'offerta giusta"

Denise Le Saint, presidente del Brest, ha parlato del futuro del difensore Brassier che piace molto anche al Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per Brassier potrebbe essereci subito un nuovo progetto. La porta per la sua partenza è aperta, ci sono possibilità che vada altrove così come resti qui: non ne faccio troppo un problema. Se non arriveranno offerte congrue lo terremo qui fino al termine di questa stagione. Vedremo se ci sarà qualcosa in questa finestra di mercato di gennaio. Lilian ha lavorato bene in questi anni da noi, è cresciuto molto e serve un'offerta giusta per portarcelo via"