Brescia, Romulo: "Tre anni fa mi cercò il Napoli, ma non me la sentii di lasciare Verona. Il difensore più tosto? Koulibaly! Spero che Immobile batta il record di Higuain"

Serie A - Romulo, centrocampista italo-brasiliano del Brescia, ha rilasciato un'intervista attraverso una diretta Instagram. Eccone uno stralcio:

VERONA - “Sono innamorato di Verona, una città bellissima tanto che ho comprato casa e vivo lì. Il primo anno fu fantastico: c’era un grande bomber come Luca Toni, un talento come Iturbe e un grande giocatore come Jorginho. Sfiorammo l’Europa League, togliendoci tante soddisfazioni”.