Brescia, l'ex ds Perinetti: "Napoli su Tonali? Io e Giuntoli non ci capiamo, lui fa toccata e fuga..."

Ultime notizie calcio Napoli - Giorgio Perinetti, direttore sportivo ex Brescia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il fatto di tenere a scadenza un calciatore è un problema che ci poniamo solo noi in Italia. Giuntoli su Gattuso? Forse quando parlo con lui non ci capiamo (ride, ndr). Al di là di questo, a Brescia le trattative le fa direttamente Cellino. Giuntoli ha un suo modo di trattare, fa delle toccate e fuga".