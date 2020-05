Brescia, Cistana sul possibile approdo al Napoli: "Lì vive un mio amico, andrei a trovarlo..."

Ultime notizie mercato Napoli - Andrea Cistana, difensore del Brescia accostato più volte al Napoli negli ultimi tempi, ha parlato in una diretta su Instagram sulla pagina "Che Fatica la Vita da Bomber". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il mio idolo sin da bambino è sempre stato Sergio Ramos. Il più forte in assoluto per me è Cristiano Ronaldo perché è il più completo anche se sono stato sfortunato, non ci ho giocato contro di lui. All'andata ero infortunato e al ritorno lui non era convocato. Anche contro Immobile ho giocato poco perché dopo venti minuti sono stato espulso. Quindi dico Higuain. Come stile di gioco mi avvicino un po' a Bonucci. Mi piacerebbe andare a Napoli? Sì, lì c'è un mio amico ed andre a trovarlo".