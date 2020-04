Brescia, Cellino: "Mi piacerebbe vedere Tonali al Napoli, ma difficilmente accadrà. So che il suo idolo era Gattuso"

Serie A - Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Adesso quante società la chiamano per Tonali, il gioiellino del suo Brescia?

«A gennaio una squadra importantissima è venuta da me dicendomi che voleva Tonali. Io non ho fatto cifre, ma soltanto una domanda: lo faresti giocare subito titolare in Champions League?»