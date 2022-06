Bremer sostituisce Koulibaly? Durante: "Può tornare nel mirino del Napoli, è uno dei pochi difensori di livello che ci sono"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente Fifa e grande esperto di calcio sudamericano.

Di seguito le dichiarazioni di Sabatino Durante:

"Bremer è uno dei pochi difensori di livello che ci sono. Chiaro che se parte Koulibaly, il calciatore può tornare nel mirino del club azzurro. È obiettivo di interesse da parte dell'Inter e del Napoli, ma anche di altre squadre europee.

Il Milan potrebbe essere favorito per il prossimo anno per la rosa invariata. Mi ricordo di Divock quando era al Rennes.. Arriva a fine stagione, ma siamo abituati ad ingaggiare determinati calciatori.

Serviva una ruota di scorta alla squadra milanese, ed inoltre mi fido di Maldini e Massara. È comunque il calcio italiano che non funziona in modo impeccabile, vedo tanto entusiasmo e titoli gonfiati per determinate operazioni di mercato. È il club che ha sbagliato di meno quest'anno, chiaro che con la stessa squadra può ambire nuovamente alla vittoria finale. Noi abbiamo visto l'Italia campione d'Europa e la Roma vincere la Conference League, ma non è successo nulla di nuovo in Italia a livello di gestione federale e di club. Mi auguro che le scelte Dybala e Lukaku siano due scelte che paghino all'Inter; non mi sembra che i nerazzurri, infatti, con l'arrivo iniziale di Lukaku abbiano conquistato chissà quali titoli oltre lo scudetto e a non essere andato lontano in Champions League"