Accostato al Napoli, Bremer: "Futuro? Non so se in Italia, l'unica cosa importante è la Champions"

Calciomercato Napoli. Il nome di Bremer del Torino è uno di quelli accostati al Napoli in caso di addio a Koulibaly. Il centrale brasiliano saluterà i granata e su di lui ci sono diversi club sia in Italia (Inter e Juventus), sia all'estero.

Lo stesso Bremer ha parlato dal Brasile a Flow Sport Club, in una trasmissione condotta da un ex calciatore, Zé Roberto:

"Dove andrò a giocare? Ne sto parlando con il mio agente e al momento non c’è nulla di definito. Stiamo parlando, non so se rimarrò in Italia o andrò all’estero. L’unica cosa fondamentale è giocare la prossima Champions League e questo è importante per continuare a crescere. Si definirà tutto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane".