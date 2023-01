Breda: "Kvara out? Non è il caso di rischiare, potrebbe esserci una seconda possibilità per chi lo sostituirà"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Roberto Breda, ex capitano e allenatore della Salernitana:

"Nicola ha subìto un trattamento particolare, purtroppo nel calcio vale tutto. Nicola però aveva bisogno di una scossa e questo magari può avergli dato un po' di pepe. Ora l'allenatore può utilizzare questa cosa a suo vantaggio per risvegliare i suoi. Il Napoli? Meglio per la Salernitana se gli azzurri avessero vinto con la Cremonese... Ora Spalletti pretenderà il massimo dai suoi dopo l'eliminazione, anche se i granata non hanno nulla da perdere. Si concentreranno sulla prestazione. Kvaratskhelia out? Da allenatore è difficile gestire casi del genere, non è mai il caso rischiare di forzare le condizioni di un giocatore. Potrebbe essere una seconda prova per chi gioca al posto del georgiano. Dove può fare l'impresa la Salernitana? In difesa, dovrà tenere botta e poi ripartire. Se riesci a portare a casa la prestazione è già un buon risultato".