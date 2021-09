Brasile-Argentina che caos! Il ct Scaloni: "Doveva essere una festa. Mai nessuna comunicazione"

Ultime calcio - Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, commenta gli eventi accaduti stasera in Brasile, con la sospensione del match:

“Sono qui perché il nostro Paese sappia cosa è successo stasera. È una cosa che mi rattrista molto. Non sto cercando nessun colpevole. Se è successo o non è successo qualcosa, non era il momento di fare quell'intervento. Stasera sarebbe dovuta essere una festa per tutti, per godersi i migliori giocatori del mondo. Vorrei che gli argentini capissero che come allenatore devo difendere i miei giocatori. In nessun momento ci è stato comunicato che non potevano giocare la partita. Volevamo giocare la partita e lo volevano anche i calciatori brasiliani".