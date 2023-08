Branca: "Arabia come possibile risorsa, scudetto? Inter competitiva e Milan da vedere, sul Napoli..."

Notizie Calcio Napoli –L’ex giocatore e dirigente dell’Inter, Marco Branca, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Gabri Veiga? Ognuno sceglie quello che fare della sua vita, avrà fatto i suoi ragionamenti. Per il Napoli c’è stato anche il cambio di rotta di Zielinski che sembra che sembra possa rimanere, non vedo tutto questo danno. Chiaramente c’è un’entrata di un paese che vuole sviluppare il suo calcio e c’è da prenderne atto. Alla fine della fiera basta dire no come hanno fatto Kroos e Lukaku. Bisogna vedere l’Arabia dal punto di vista della risorsa, possono comprare da noi vedi Milinkovic e Brozovic, sono risorse per il nostro campionato che ci permettono di prendere qualche buon talento da magari rivendere sempre a loro quando diverranno forti.

Napoli favorito per lo scudetto? L’unico motivo per cui può essere indebolito è perché vuole dimostrare a sé stesso di poter vincere ancora lo scudetto, al netto degli infortuni, è chiaro che qualche partita la paghi. Se l’inserimento del nuovo allenatore si conferma positivo credo che l’orgoglio di mostrare che l’anno scorso non è stato un caso singolo ma che possa ripetersi, sia la spinta giusta per i tifosi, tecnicamente e sul gioco gli azzurri sono sopra le altre. Le altre sono lì, la Juve non avrà le coppe. C’è l’incognita Milan e l’Inter ha fatto di necessità virtù. I nerazzurri saranno competitivi, dal punto di vista tecnico non hanno perso niente, magari qualcosa dal punto di vista del progetto giovani sì. Rinnovo Osimhen, non credo ci sia da preoccuparsi, mi è sembrato che ci sia una netta volontà del giocatore di riconfermarsi e provare a vincere anche il prossimo campionato, lo vedo molto motivato. Spero per il Napoli che siano solo dei dettagli da sistemare e che presto lo facciano”.