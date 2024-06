Brambati: "So per certo una cosa su Kvara, inutile che il Napoli dica cose non vere"

Massimo Brambati, ex difensore ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "

“Il progetto tecnico si svolge attraverso gli accordi. Nel senso che Conte prima di firmare per una società ha messo in chiaro determinate. In merito alla questione Kvara e Di Lorenzo, questi due giocatori dal punto di vista tecnico sono importantissimi per il suo progetto. E quindi mi sembra giusto che la società provveda a far sì che Kvara sia almeno accontentato dal punto di vista del contratto. Io so per certo - ha detto l’opinionista 7Gold a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - che la società fino alla scorsa settimana non aveva ancora proposto nulla al georgiano. Quindi è inutile che la società va in giro dicendo cose che non sono vere. Quindi tenere un giocatore ad 1,5mln netto e chiedere ad una eventuale società 100mln mi sembra una follia. Ti dovresti sedere col giocatore, rinnovare e portarlo ad un contratto più adeguato al valore che gli dai. Ha detto bene Conte che il dolore dell'anno scorso si dovrà trasformare in rabbia. Così i calciatori che hanno vissuto quello che è accaduto l'anno scorso dovranno avere questa cattiveria sportiva per cui ogni partita la devi affrontare con la suddetta rabbia che deve arrivare dal dolore. Indipendentemente dai moduli e dai numeri, Conte quello che vuole è la proiezione di quello che si fa durante la settimana. Lui la domenica vuole una squadra cattiva, aggressiva, che va a riconquistare subito la palla, che attacca, che non fa respirare gli avversari. Lui vuole applicazione di quelle che sono le sue regole, in campo e fuori. Dovranno essere un diktat dal quale non ci si può spostare. So che Buongiorno è un giocatore che piace molto e credo che in difesa occorra un giocatore di un certo livello. Tra l'altro quando Conte prende un giocatore che vale 30, l'anno dopo ne vale 60”.