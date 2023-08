Brambati: "Napoli tra le prime tre: Garcia ha ereditato una cosa non per tutti..."

Massimo Brambati, opinionista 7gold ed ex difensore, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte:

“Il Napoli dove si posiziona nella griglia scudetto? Lo vedo tra le prime due, tre. Ha cambiato allenatore: Garcia ha ereditato una macchina che va forte, starà a lui dimostrare di avere la giusta leadership di spogliatoio, quella che ha permesso a Spalletti in due anni di vincere lo scudetto. Spalletti, qual è il suo stato emotivo per la querelle con De Laurentiis? Luciano è un uomo, prima che un allenatore, dunque gli aspetti umani vanno considerati e messi in primo piano. Io l’ho sentito tempo fa, quando aveva deciso di lasciare Napoli e prendersi la pausa. Io l’ho rispettato come giusto che sia, non mancherò di chiamarlo anche oggi per capire cosa prova in questo momento.Difesa del Napoli? L’anno scorso di questi tempi nessuno si aspettava quello che sarebbe successo e quindi nessuno di noi si può sbilanciare su Natan. In ogni caso a pesare molto nel Napoli sono lo spogliatoio ed Osimhen. Il nigeriano ha ancora l’occhio della tigre, cosa fondamentale nel gioco del calcio, va oltre ogni aspetto tecnico e tattico”.