Brambati: “Mazzarri conosce bene l’ambiente Napoli: questa squadra deve riavere la cattiveria di un anno fa”

Massimo Brambati ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW:

Cosa dovrà fare Mazzarri ora col Napoli? "Dalla sua ha il fatto che conosce l'ambiente e la squadra ha un po' perso il filo del discorso lasciato da Spalletti. Questi giocatori hanno bisogno di serenità, ricreare una certa autostima. Garcia ha voluto stravolgere troppo le cose che andavano bene prima. Non so se Mazzarri ci metterà tanto del suo o se continuerà il lavoro di Spalletti. Questa squadra ha un qualcosa di psicologico che non va, va riaccesa la cattiveria che aveva lo scorso anno".