Brambati: "Manca personalità al Napoli: il gol subito dipende da Garcia"

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà:

Come vede il Napoli ora?

"Il gol preso? Sono delle marcature preventive. Non puoi prendere gol da un tuo calcio d'angolo, devi sapere dove mettere delle marcature preventive per non prendere un contropiede così. Lì c'è lo zampino dell'allenatore. Rispetto all'anno scorso non può essere cambiato tutto dietro avendo venduto solo Kim. Manca un po' di personalità a questa squadra poi".