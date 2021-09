Ultime calcio - Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di Tmw Radio:

"Rabiot, Ramsey, McKennie ed Arthur non sono da Juventus. Anche Pirlo non è stato messo non nelle condizioni migliori, come Allegri, ma aveva almeno Ronaldo. Quando una società cede Buffon, Demiral e Ronaldo e prende Locatelli e Kean, qualche problema c'è in termini di personalità. Ad oggi la Juventus non arriva tra le prime quattro. Occhio al Napoli poi".