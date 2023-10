Brambati: “Inter fortunata. Milan e Napoli sono in uno stato confusionale”

A dire la sua sui temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Cosa hanno detto Inter-Roma e Napoli-Milan?

"Dicono che l'Inter è forte e ha avuto anche un po' di fortuna. La Roma è falcidiata, e poi una squadra che fa l'EL non può giocare due giorni dopo ma almeno il lunedì. Erano ancora in parità all'81'. E poi c'era un rosso non dato... E poi l'altra partita ha detto che ci sono due squadre in stato confusionale. Non si possono vedere due tempi così completamente agli opposti".