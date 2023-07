Brambati: "Ho parlato con un grande allenatore, ecco cosa mi ha detto su Garcia"

Notizie Calcio Napoli – L’ex difensore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Schuurs il giusto erede di Kim? Sostituire il coreano è difficile ma credo che potrebbe fare al caso del Napoli, mi fido del loro scouting. Il lavoro di Spalletti è sotto gli occhi di tutti, la sua mancanza si sentirà dal punto di vista tecnico e di leadership. Aveva creato un clima unico nello spogliatoio, granitico! Scambiai la maglia con Diego durante un Napoli-Bari ma ne ho anche altre di ex calciatori del Napoli. La forza di questo Napoli è stato il gruppo aiutato da individualità pazzesche come Kvaratskhelia e Kim ma è importante avere giocatori come Raspadori e Simeone dediti alla causa che non si sono mai lamentati del poco impiego. Ho bevuto qualcosa con un allenatore importante, mi ha detto che Garcia partirà fortissimo ma sarà uno degli allenatori più a rischio della prossima stagione. Sul Napoli ci sono grandi aspettative e grandi pressioni”.