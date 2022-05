Brambati: "Ho parlato con Spalletti dopo Empoli: quella sconfitta è stato lo specchio della squadra"

Massimo Brambati è intervenuto al Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Spalletti non è stato chiamato per vincere lo scudetto ma di centrare la Champions: entrare nell'elitè del calcio europeo è un grande successo. C'è stata l'occasione ghiotta di giocarsi lo scudetto in casa tra l'altro, con duelli con le dirette interessate in casa. Non hai sbagliato una partita, ma di più. Se ne sbagli cinque significa hai un problema, forse con dei calciatori che non meritano di stare là a lottare. Sfido qualsiasi allenatore a dire non ho calciatori all'altezza dello scudetto: lui non può dire l'effettiva verità.

Dalle parole di Luciano si capisce che qualche responsabilità la tiene, qualche errore sa che lo ha commesso. Ci ho parlato dopo Empoli-Napoli, ha 62 anni non ha bisogno che io lo difenda. Io dico che lui è il meno responsabile perchè alla fine il quadro dipinto a Empoli sia lo specchio della personalità e la qualità di questi calciatori è stata sopravvalutata. Nel percorso di Spalletti a Napoli si preso anche responsabilità non sue. Quando un portiere cerca di dribblare stupidamente una punta, o quando un difensore cerca di uscire palla al piede e commette errore grave, cosa poteva mai fare un allentore? Che colpe ha?"