Brambati: "Garcia non è tranquillo: dare colpa ai giornalisti è sviare i problemi veri"

E' l'ora a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Di chi può essere questa giornata?

"Spero che sia del Torino, che non vive un momento positivo. A me piace molto Juric, come interpreta la panchina del Toro. Spero possa dare una svolta a questa annata. Zapata fuori? E allora...(ride, ndr). Altrimenti potrebbe essere la giornata del Milan, dovesse vincere con la Juve e anche se l'Inter vincesse col Torino, comincerebbe a dire la propria dal punto di vista dello Scudetto. Comincerebbe a dire 'Io ci sono'".

Napoli, Garcia che attacca i giornalisti in conferenza su quanto scritto su di lui:

"Quando uno dice che è tranquillo e sereno non è così, non c'è bisogno di sottolinearlo. Vuol dire che non lo sei. Non mi è piaciuto poi il fatto che ha ringraziato i giornalisti dopo averli attaccati. I giornalisti fanno parte di un altro mondo, che non è paragonabile a giocatori, staff. Non puoi aspettarti nulla dai giornalisti, che è giusto che muovano critiche importanti dal punto di vista tecnico. Non mi è piaciuto per niente Garcia, mi ha fatto capire qualcosa. Questo è un allenatore che vive di situazioni che non reggono. Sono castelli di carta che poi cadono. E pure il presidente non mi pare lo abbia appoggiato in tutto e per tutto. Che il Napoli sia partito così per colpa dei giornalisti è sviare i problemi veri. Serve farsi un esame di coscienza, dal punto di vista tecnico, Garcia. Ha preso in mano una squadra campione d'Italia e la sola partenza di Kim non giustifica quello che è successo".

Da chi si aspetta segnali in casa Napoli?

"I calciatori daranno tutto per la maglia e la squadra, di sicuro mi aspetto una risposta sul campo. Come organico è più forte del Verona anche senza Osimhen. Mi aspetto tanto da loro e da chi non ha avuto troppo spazio finora. Raspadori e Simeone potrebbero tornare utili. Penso che il Napoli ha tutte le carte per vincere. Ma se non venisse fuori un risultato positivo, comincerebbero delle pressioni non solo sull'allenatore"