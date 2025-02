Brambati: "Credo che Conte si senta tradito, sono state fatte delle promesse non mantenute"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà.

"Conte? Non può dire oggi cosa farà. Non si aspettava Okafor, ora però dovrà sfruttarlo al momento opportuno. Certo che dopo Kvara ha detto che si era indebolito il Napoli, ora dei protagonisti di quella squadra scudettata non c'è più nessuno o quasi. Sono state mal sostituite certe stelle, a parte Kvara che non è stato sostituito. E' vero che ha Neres, ma manca un elemento lì forte. Penso che Conte per firmare in estate ha posto degli aut-aut, ossia che voleva Kvara altrimenti non veniva".

Manna forse voleva Gasperini e ha ripiegato su Conte, dice Impallomeni:

"No, non è così. Lo voleva Manna, lo voleva ADL, che ha cercato all'inizio di risparmiare portando Gasperini, ma lui ha deciso di rimanere lì e si è buttato su Conte attraverso Manna. Detto questo credo che Conte si senta tradito, perchè sono state fatte delle promesse non mantenute".

Non c'è il rischio che Conte vada via a fine anno?

"Dipende, lui sta facendo un campionato straordinario, quindi qualcuno le antenne le avrà drizzate da qualche altra parte. In questo momento credo che dirà quello che deve dire e utilizzerà questa rabbia per trasmetterla ai giocatori. Cercherà di spostare questa rabbia sul campo, per dimostrare che anche senza Kvara e con questo 'tradimento' ... Mi dicono che Rabiot, quando ha saputo che lo scorso anno a gennaio quando la Juve ha preso Alcaraz e Diallò, il 3 febbraio ha bussato allo stanzino di Allegri e ha detto che la Juve con questi acquisti non voleva diventare grande e per questo se ne andava. Perché i giocatori vedono il mercato".