Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di Gianluca Gaetano:

Ultime Napoli

“E’ molto bravo. Ha delle qualità ma deve maturare sotto tutti i profili, tecnico e fisico. Può essere il nuovo Insigne? Per me no, è un centrocampista, una mezzala. Ha qualità ma si esprime meglio se parte da dietro e gioca in mezzo al campo”.