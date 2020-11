Braida: "Gaetano, che qualità: mi ha fatto un'ottima impressione. Napoli-Milan? Ibrahimovic e Gattuso, due giganti"

Ultime calcio Napoli - Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Braida

“Il calcio per me è calcio in tutte le latitudini. La passione e l’entusiasmo sono l'unica cosa che conta. Gaetano? E’ un ragazzo serio. Mi ha fatto un'ottima impressione. Adesso dobbiamo tirargli fuori la voglia di diventare un calciatore vero. Lui ha ottime qualità. Dobbiamo renderlo un calciatore vero. Lo seguirò con grande attenzione e spero di aiutarlo a crescere. Napoli-Milan? Ibra e Gattuso sono due giganti. Si daranno battaglia. Rino ci metterà tutta la sua determinazione e la voglia di vincere. Ibra è un campione vero, assoluto. Un giocatore formidabile. Deve giocare finché avrà fiato. E’ un giocatore indispensabile per dare lustro al calcio. Sarà una partita bella. Il calcio, in questo periodo di covid, ne ha bisogno".