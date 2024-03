A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Simone Braglia, ex portiere.

Napoli che si riavvicina alla zona Champions e affronta il Torino:

"Il Napoli ora in queste partite si gioca parecchio. Ha ritrovato un po' di entusiasmo che mancava, e anche l'identità perduta. Indipendentemente dal Torino di Juric, che non molla nulla, il Napoli se vuole arrivare quarto deve vincere per forza".